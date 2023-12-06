Орбан встретится с Макроном

Президент Франции Эммануэль Макрон пригласил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Париж с целью достичь компромисса в переговорах по вступлению Украины в Евросоюз (ЕС), пишет Politico со ссылкой на неназванного французского чиновника.