Орбан встретится с Макроном

Президент Франции Эммануэль Макрон пригласил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Париж с целью достичь компромисса в переговорах по вступлению Украины в Евросоюз (ЕС), пишет Politico со ссылкой на неназванного французского чиновника.
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