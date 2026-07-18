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Свежие комментарии

Захарова отказалась пожимать руку немецкому послу

Захарова отказалась пожимать руку немецкому послу

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась пожимать руку немецкому послу Александру Ламбсдорфу.

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Комментарии
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Анфиса Иванова
Правильно, Мария!  Жаль, нельзя  было этому гансушмансу под жопу влепить со всего маха, чтоб до самого Берлина с него летело ИХ говно!!!
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1 м.
Татьяна Курочкина
Дак ещё не вечер☝️Уж коли &quot;ОЧЕНЬ&quot; попросят( как в 45-м..) – дак за нами не заржавеет ....☝️‼️‼️‼️ Жаль,память у этих &quot; гансошманцев&quot; дырявая  —  каждое 💯летие выпрашивают.....
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1 м.