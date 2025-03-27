Постельные клопы искусали жительницу Приморья в трехзвездочном отеле в Находке

Жительница Владивостока пожаловалась на клопов в трехзвездочном отеле города Находка. По ее словам, руководство проигнорировало проблему и даже заселило другого гостя в этот же номер на следующий день, сообщает PRIMPRESS.
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