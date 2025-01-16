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Число резидентов в САРах выросло в 1,5 раза, до 488 компаний в 2024 году

За 2024 год число компаний зарегистрированных в специальных административных районах (САР) достигло 488 штук, в частности на острове Октябрьском (Калининградская область) — 379 резидентов, на острове Русском (Приморский край) — 109 резидентов, пишут “Известия” со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития.

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