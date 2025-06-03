Правоохранительные органы раскрыли кражу со склада в Смоленской области

Добычей вора в смоленском посёлке стало насосное оборудование Сотрудники полиции с помощью оставленного на месте преступления следа обуви раскрыли кражу из складского помещения в Сафоновском районе Смоленской области.
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