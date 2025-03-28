Путин предложил обсудить введение на Украине временного управления

Временное управление под эгидой ООН позволит провести на Украине выборы и привести к власти «дееспособное и пользующееся доверием» правительство, с которым Россия могла бы вести переговоры, считает Путин.
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