Михаилу Мишустину представили проекты развития Нижегородской области

Строительство детских садов и школ, продление метро и модернизация электротранспорта, объединение агломераций и развитие IT-отрасли – о ходе реализации в Нижегородской области крупных социальных и инвестпроектов губернатор Глеб Никитин доложил председателю правительства России Михаилу Мишустину.