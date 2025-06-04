Михаилу Мишустину представили проекты развития Нижегородской области

Строительство детских садов и школ, продление метро и модернизация электротранспорта, объединение агломераций и развитие IT-отрасли – о ходе реализации в Нижегородской области крупных социальных и инвестпроектов губернатор Глеб Никитин доложил председателю правительства России Михаилу Мишустину.
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