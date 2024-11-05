Названа цель военной разведки России

Вскрытие возможной реакции США и НАТО на разгром ВСУ, является важнейшей задачей российской военной разведки, заявил в интервью РИА Новости ветеран ГРУ руководитель Центра военно-дипломатического анализа и оценок Владимир Винокуров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии