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Врач Дворина: на сердце влияют холестерин, физнагрузки и стресс

Врач Дворина: на сердце влияют холестерин, физнагрузки и стресс

Холестерин — не враг организму, однако его избыток приводит к непроходимости сосудов, что сдвигает сроки развития ишемической болезни сердца.

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