За минувшие сутки с улиц Архангельска вывезли 427 тонн снега

Вывозом как всегда занималось «Мезенское дорожное управление»Так, работы вчера проводились на площади Профсоюзов, морском-речном вокзале, проспекте Советских Космонавтов — от улицы Выучейского до улицы Поморская, а также на улице Выучейского от проспекта Советских Космонавтов до проспекта Ломоносова.
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