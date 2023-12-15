За минувшие сутки с улиц Архангельска вывезли 427 тонн снега

Вывозом как всегда занималось «Мезенское дорожное управление»Так, работы вчера проводились на площади Профсоюзов, морском-речном вокзале, проспекте Советских Космонавтов — от улицы Выучейского до улицы Поморская, а также на улице Выучейского от проспекта Советских Космонавтов до проспекта Ломоносова.