NHK: Япония подпишет с Украиной договор о поддержке на срок в 10 лет

Япония подпишет с Украиной договор о поддержкена срок в 10 лет. Об этом сообщает телеканал NHK. В соглашении идет речь о предоставлении Украине "нелетальных" средств помощи, а также поставках материалов, оборудования и обучении персонала.
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