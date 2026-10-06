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Царьград

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9 рейсов ушли в Пулково из-за атаки 650 дронов на Москву

9 рейсов ушли в Пулково из-за атаки 650 дронов на Москву

Из-за ночных ограничений на полеты в аэропортах Московского авиаузла, введенных после атаки беспилотников, девять международных рейсов ушли на запасной аэродром в петербургском Пулково.

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