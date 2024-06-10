Как развивается техникум, который готовит специалистов для единственного в России завода по производству авиабаллонов

Ранее о техническом переоснащении учреждения договорился губернатор Александр Цыбульский.В Котласе расположен единственный в стране электромеханический завод, который производит баллоны для авиационной техники.
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