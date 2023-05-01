Театр абсурда

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Российская нефть почти полностью вытолкнула иранское и венесуэльское сырье из «теневого» оборота

Российская нефть почти полностью вытолкнула иранское и венесуэльское сырье из «теневого» оборота

Контрмеры, предпринимаемые российским руководством и отечественными экспортными компаниями в ответ на санкции, ставят в тупик не только западные страны, но и другие государства, чья добывающая промышленность также страдает от ограничений США и ЕС.

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