Каллас: Евросоюз готовит 1600 новых позиций для санкционных списков против России

Кая Каллас заявила, что Евросоюз готовит 1600 новых позиций для санкционных списков против России. Ограничения коснутся военно-промышленного комплекса и выборов на территориях, которые ЕС называет оккупированными.
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