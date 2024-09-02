Петербург вошел в топ регионов по доле работников с высокой зарплатой

Город является финансовым и интеллектуальным центром, где расположены штаб-квартиры крупнейших российских компаний Согласно исследованию «РИА Новости», средняя заработная плата в России за 2023 год выросла на 14,5% и достигла 74,8 тысячи рублей.
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