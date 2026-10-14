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Ивановские новости

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Первый зампред Людмила Дмитриева покинула правительство Ивановской области

Первый зампред Людмила Дмитриева покинула правительство Ивановской области

Людмила Дмитриева покинула правительство Ивановской области 3 августа 2026 года и стала исполнительным директором Академии городских технологий «Среда» в Москве.

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