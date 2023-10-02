Гассиев опубликовал первый пост после поражения от Валлина

Мурат Гассиев прокомментировал неудачу в бою с Отто Валлином. Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Мурат Гассиев прокомментировал поражение от Отто Валлина, поблагодарив тех, кто остается с ним рядом, невзирая на неудачи.