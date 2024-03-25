Член думского комитета по безопасности Адальби Шхагошев, побеседовал с журналистами РИА Новости и сообщил о том, что представитель Белого Дома Джон Кирби поступил безответственно, отказавшись сотрудничать с Россией в поимке террористов.
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