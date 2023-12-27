Avia.pro - Новости Тинькофф Прекращает Сотрудничество с Ивлеевой Банк "Тинькофф" официально прекратил своё сотрудничество с известной телеведущей Анастасией Ивлеевой.
Тинькофф полностью кинул Ивлееву из всех проектов. Идет отказ от артистов содомитов
Комментарии
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лл
лина любимцева
Не сразу они стали явно такими. Постепенно. И вот к чему прикатились...
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3 час.
Сергей Олейников
Здесь единственный вариант - разложить каждого на лавке и 50 ударов нагайкой или камчой. Дать зажить месяц, затем повторить процедуру. А потом спросить надо продолжить или все понятно? Но 101 километр гарантированно для проживания последующего и работа что-то вроже грузчика в овощном магазине или переборщика мусора на свалке...
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3 час.
Наталья Волкова
Какие пропитые , ничего не выражающие лица! Какая внутренняя пустота на них написана.Как можно это быдло называть звездами, как можно ходить на их концерты, платить деньги? Шуты! Возомнившие о себе невесть что.
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3 час.
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