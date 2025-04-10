В Петербурге 12 апреля пройдет международная акция «Сад памяти»

Каждый год граждане России и зарубежья высаживают около 30 миллионов деревьев в память о тех, кто погиб в ВОВ В объявленный Президентом Год защитника Отечества Петербург вновь участвует в международной акции «Сад памяти», которая стартовала в России и за ее пределами с 2020 года по инициативе главы государства.
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