В Петербурге 12 апреля пройдет международная акция «Сад памяти»

Каждый год граждане России и зарубежья высаживают около 30 миллионов деревьев в память о тех, кто погиб в ВОВ В объявленный Президентом Год защитника Отечества Петербург вновь участвует в международной акции «Сад памяти», которая стартовала в России и за ее пределами с 2020 года по инициативе главы государства.