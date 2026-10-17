Иран - США: Если вы нас разгромили, как же мы можем помогать хуситам? Иранские эксперты комментируют публикацию в WSJ, в которой утверждается, что Иран помогает хуситам не только военным инструкторами и оружием, но и разведданными, которые позволяют наводить дроны и ракеты на объекты в Саудовской Аравии.
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