Нефть закрывает март обновлением максимумов месяца

Котировки Brent вышли на уровень $87,48 за баррель в последний день работы биржи. Это новый максимум месяца и года, в пасхальную Страстную Пятницу, стоимость “черного золота” незначительно снизилась до уровня $87.
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