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Закон, порядок, государство

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В Севастополе сотрудники Госавтоинспекции помогли молодому мужчине, нуждавшемуся в экстренной медицинской помощи

В дневное время экипаж ДПС ОСР ГИБДД УМВД России по г. Севастополю в составе старшего лейтенанта полиции Александра Аксёнова и старшего лейтенанта полиции Михаила Ведякина, двигаясь по маршруту патрулирования на автодороге Севастополь - Бельбек, обратили внимание на автомобиль, ехавший впереди.

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