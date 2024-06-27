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Адиев о задаче на новый сезон: «Хочу пресечь борьбу за стыки. «Ахмат» всегда был крепким и достойным середняком» 

Адиев о задаче на новый сезон: «Хочу пресечь борьбу за стыки. «Ахмат» всегда был крепким и достойным середняком» 

— Как должен закончиться следующий сезон, чтобы вы были довольны? — Банально, но хотим находиться как можно выше.

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