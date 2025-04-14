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Минздрав установил максимальный срок ожидания рецептурных лекарств

Минздрав установил максимальный срок ожидания рецептурных лекарств: 💊 Теперь аптеки обязаны выдавать необходимые препараты в следующие сроки: • 10 рабочих дней при наличии лекарства у поставщика • 30 дней при необходимости дополнительной закупки 📋 Что это значит для горожан: • Аптеки обязаны вести учет рецептов • Пациентов будут информировать о поступлении нужных препаратов • Нельзя оставлять человека без жизненно важных лекарств дольше установленного срока 🏥 Ранее такой регламент отсутствовал, что создавало сложности для людей, нуждающихся в постоянном приеме рецептурных препаратов.

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