Минздрав установил максимальный срок ожидания рецептурных лекарств: 💊 Теперь аптеки обязаны выдавать необходимые препараты в следующие сроки: • 10 рабочих дней при наличии лекарства у поставщика • 30 дней при необходимости дополнительной закупки 📋 Что это значит для горожан: • Аптеки обязаны вести учет рецептов • Пациентов будут информировать о поступлении нужных препаратов • Нельзя оставлять человека без жизненно важных лекарств дольше установленного срока 🏥 Ранее такой регламент отсутствовал, что создавало сложности для людей, нуждающихся в постоянном приеме рецептурных препаратов.