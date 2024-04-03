На Украине заявили о необходимости потратить на госдолг триллион гривен

На обслуживание и погашение госдолга Украины в 2024 году потребуется выделить из бюджета более триллиона гривен (около 25,6 миллиарда долларов), рассказала председатель бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа, указавшая, что речь идет о тратах без учета реструктуризации, которая планируется на этот год.