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salekhard.online

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Глава на связи! Алексей Титовский провёл традиционную встречу с земляками

Глава на связи! Алексей Титовский провёл традиционную встречу с земляками

Глава Салехарда Алексей Титовский провёл традиционную встречу с земляками. В ходе прямого эфира градоначальник подвел предварительные итоги работы за год и рассказал о планах на будущее.

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