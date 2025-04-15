Томенко назвал снижение числа пожаров в Алтайском крае общей задачей властей

Обеспечение безопасности жителей во время пожароопасного сезона стало основной темой заседания правительства региона Губернатор Алтайского края Виктор Томенко назвал общей задачей властей свести к минимуму количество пожаров во время пожароопасного сезона.
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