Григоренко об усталости после Олимпиады: «С эмоциями все в порядке. Они не выхлестнули так, как в 2018 году»

Михаил Григоренко считает, что у игроков ЦСКА все в порядке с эмоциями после Олимпиады.  Форвард ЦСКА рассказал о подготовке к серии первого раунда Кубка Гагарина против «Локомотива» (1-0, 4:3 ОТ в первом матче).

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