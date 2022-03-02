Григоренко об усталости после Олимпиады: «С эмоциями все в порядке. Они не выхлестнули так, как в 2018 году»

Михаил Григоренко считает, что у игроков ЦСКА все в порядке с эмоциями после Олимпиады. Форвард ЦСКА рассказал о подготовке к серии первого раунда Кубка Гагарина против «Локомотива» (1-0, 4:3 ОТ в первом матче).