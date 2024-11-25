В пятницу вечером Верховный главнокомандующий провёл совещание с руководством Министерства обороны, представителями ВПК и разработчиками ракетных систем, на котором вновь говорили о применении нового комплекса "Орешник" по заводу "Южмаш" в Днепропетровске.
"ОДИН РАЗ ЖАХНУЛИ. НО, ВИДИМО, МАЛО": НОВОЕ ОБРАЩЕНИЕ ПУТИНА
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Людмила Фирстова
Юрий, снимки не покажут то, что разрушено под землей, а основные разрушения именно там...
Ответить
9 час.
Александр Симаков
Вы можете сомневаться сколько угодно, главное то, что наши зарубежные "партнёры" не сомневаются. И украинские власти не сомневаются, что завод разрушен - 24 ноября СО ВСЕХ РАБОТНИКОВ Южмаша сняли бронь по мобилизации. Работать им больше негде и не за чем. Этого никакие спутниковые снимки не покажут. Эта информация не развеяла Ваши сомнения?😀
Ответить
8 час.
Юрий Дмитриев
Дай бог, чтобы была Ваша правда
Ответить
5 час.
Свежие комментарии