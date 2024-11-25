"ОДИН РАЗ ЖАХНУЛИ. НО, ВИДИМО, МАЛО": НОВОЕ ОБРАЩЕНИЕ ПУТИНА

Юрий, снимки не покажут то, что разрушено под землей, а основные разрушения именно там...

Александр Симаков

Вы можете сомневаться сколько угодно, главное то, что наши зарубежные "партнёры" не сомневаются. И украинские власти не сомневаются, что завод разрушен - 24 ноября СО ВСЕХ РАБОТНИКОВ Южмаша сняли бронь по мобилизации. Работать им больше негде и не за чем. Этого никакие спутниковые снимки не покажут. Эта информация не развеяла Ваши сомнения?😀