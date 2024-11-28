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Что связывает Чубайса и Аллу Пугачёву? Совсем не звёздные поводы: О некрасивых течениях рассказал Ярошенко

Что связывает Чубайса и Аллу Пугачёву? Совсем не звёздные поводы: О некрасивых течениях рассказал Ярошенко

Photoagency Interpress/Globallookpress Казалось бы, что может связывать певицу Аллу Пугачёву и младореформатора со стажем, экс-главу "Роснано" Анатолия Чубайса? Разве что оба после начала СВО поспешили покинуть Россию.

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