ИЗВЕСТИЯ iz

6 610 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Симакин
    Турция выступила в качестве почтальона Печкина в переговорах между котом Матроскиным и дядей ШарикомИсточник рассказа...
  • ШКИПЕР
    Все помнят фильм " Свадьба в Малиновке " , где пан - атаман Грицко Таврический требует " Батька гроши давай ! "Ну пря...Украинский лоббис...
  • ШКИПЕР
    Что то припозднилась  мадам Клинтон с иском .Клинтон потребова...

Картина дня

наверх