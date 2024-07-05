Сезону альткоинов пришел конец?

Инвесторы гадают, наступит ли долгожданный "сезон альткоинов" - период, когда другие криптовалюты обгоняют по доходности Bitcoin Даже несмотря масштабные распродажи криптовалюты, ряд аналитиков по-прежнему видят на рынке возможность реализации подобного феномена .