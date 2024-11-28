Саблист из Ростокина завоевал кубок Москвы

Победителем Кубка Москвы по фехтованию на саблях в личном и командном зачётах стал 23-летний Магамед Халимбеков — воспитанник спортивной школы олимпийского резерва «Юность Москвы» по фехтованию «Буревестник» на Сельскохозяйственной улице.