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Нагорный, Далалоян и Белявский готовятся к Кубку России по спортивной гимнастике

Олимпийские чемпионы Токио-2020 по спортивной гимнастике Никита Нагорный, Артур Далалоян и Давид Белявский готовятся к Кубку России, который пройдет в Сочи с 30 августа по 3 сентября.

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