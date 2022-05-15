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Институт Банка Финляндии представил три сценария влияния санкций на ВВП России

Институт Банка Финляндии представил три сценария влияния санкций на ВВП России

Старший экономист Института переходных экономик Банка Финляндии (BOFIT, институт специализируется на анализе российской экономики) Хели Симола оценила влияние экспортных и импортных санкций на ВВП России в краткосрочной перспективе, сообщает РБК.

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