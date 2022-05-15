Институт Банка Финляндии представил три сценария влияния санкций на ВВП России

Старший экономист Института переходных экономик Банка Финляндии (BOFIT, институт специализируется на анализе российской экономики) Хели Симола оценила влияние экспортных и импортных санкций на ВВП России в краткосрочной перспективе, сообщает РБК.
Старший экономист Института переходных экономик Банка Финляндии (BOFIT, институт специализируется на анализе российской экономики) Хели Симола оценила влияние экспортных и импортных санкций на ВВП России в краткосрочной перспективе, сообщает РБК.
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