Ликсутов: самая популярная перехватывающая парковка Москвы находится у метро «Филатов Луг»

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов сообщил, что самой востребованной перехватывающей парковкой в столице в этом году стала площадка у станции метро «Филатов Луг», которой бесплатно воспользовались более 141 тысячи раз.
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