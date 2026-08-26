Ликсутов: самая популярная перехватывающая парковка Москвы находится у метро «Филатов Луг»

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов сообщил, что самой востребованной перехватывающей парковкой в столице в этом году стала площадка у станции метро «Филатов Луг», которой бесплатно воспользовались более 141 тысячи раз.