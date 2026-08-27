Диетолог назвал самую полезную рыбу

Надо покупать именно мелкую рыбу, потому что в крупной больше вредных веществ Самой полезной является мелкая жирная рыба, поскольку ее размер напрямую связан с количеством токсичных компонентов, сообщил aif.
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