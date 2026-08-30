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Несекретные материалы

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Россия начала наносить системные удары по Киеву? Нет, это пока не они

Россия начала наносить системные удары по Киеву? Нет, это пока не они

По Киеву уже как неделю наносятся удары в режиме нон-стоп круглосуточно.

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