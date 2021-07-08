В Сахалинской области полицейские задержали троих граждан с более тысячей экземпляров креветки

Отделением дознания ОМВД России по Корсаковскому городскому округу возбуждено уголовное дело в отношении двух граждан 22-х лет и одного 23-х лет.
Происшествия5 подписчиков
Популярные статьи
- Александр Бастрыкин поручил доложить и поставил на контроль проведение проверки по факту нападения льва на ребенка на базе отдыха в Краснодарском крае
- Председатель Следственного комитета поручил доложить о ходе проведения проверок по факту нарушения прав детей в оздоровительных лагерях
- Председатель Следственного комитета поручил доложить об обстоятельствах происшествия на мемориале «Вечная слава» в Республике Коми
Свежие комментарии