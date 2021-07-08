Происшествия

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В Сахалинской области полицейские задержали троих граждан с более тысячей экземпляров креветки

Отделением дознания ОМВД России по Корсаковскому городскому округу возбуждено уголовное дело в отношении двух граждан 22-х лет и одного 23-х лет.

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