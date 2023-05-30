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Кедми озвучил самый неудобный вопрос после атаки беспилотников ВСУ на Москву

Кедми озвучил самый неудобный вопрос после атаки беспилотников ВСУ на Москву

Военно-политический эксперт Яков Кедми в программе «Полный контакт» на «Соловьев LIVE» озвучил самый неудобный вопрос после атаки беспилотников ВСУ на Москву 30 мая.

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