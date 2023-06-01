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Посол Антонов: заявления администрации Байдена о том, что США не поддерживают вылазки ВСУ в России, гроша ломаного не стоят

Посол Антонов: заявления администрации Байдена о том, что США не поддерживают вылазки ВСУ в России, гроша ломаного не стоят

Заявления администрации американского президента Джо Байдена, согласно которым Соединенные Штаты не поддерживают вылазки Вооруженных сил Украины на территории Российской Федерации, гроша ломаного не стоят.

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