Ратибор возвращается! Поговорил с Апти Алаудиновым и ведет 3 тысячи вагнеров

Анфиса Иванова

3 тыс человек - это едва ли десятая часть легендарного отряда " Вагнер" ушла к кадыровцам, который их переманивал ещё при жизни Пригожина... Часть ушла на отдых... А порядка 20 тыс остались -основной костяк ! и они в районе белорусско -польских границ с хохостаном...а часть их в Африке. Удачи вам, бойцы! Харьков ждет вас!