Многие знают знаменитое видео, которое завирусилось в Сети в прошлом году. На крыше здания стоит суровый боец с бородой, держащий два флага - русский триколор и чёрный флаг ЧВК "Вагнер".
Ратибор возвращается! Поговорил с Апти Алаудиновым и ведет 3 тысячи вагнеров
Комментарии
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Анфиса Иванова
3 тыс человек - это едва ли десятая часть легендарного отряда " Вагнер" ушла к кадыровцам, который их переманивал ещё при жизни Пригожина... Часть ушла на отдых... А порядка 20 тыс остались -основной костяк ! и они в районе белорусско -польских границ с хохостаном...а часть их в Африке. Удачи вам, бойцы! Харьков ждет вас!
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1 час.
Nikolay Zakharov
Вот это и удручает,люди жизнь за Россию отдают,а бюрократы,это неизбывное племя,метят черной краской героев, штрафовать беспощадно за волокиты с героями,всех без разбора,от маленького чинуши,до главного,тогда и порядок наступит.
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21 мин.
ЭГ
Эльшад Гасанов
Ахмат не шойгу+иванов, не предаст.
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17 мин.
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