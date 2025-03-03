Театр абсурда
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Театр абсурда

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«Мертвые души», иногда говорящие по-русски, нашли теплые места в академиях и университетах

«Мертвые души», иногда говорящие по-русски, нашли теплые места в академиях и университетах

Студенты-мигранты в российских вузах и организаторы незаконной миграции привлекли внимание полиции и ФСБ Екатерина Галкина Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС, архив Материал комментируют: Людмила Лукашева В России, по разным оценкам, от 6,5 до 10 миллионов мигрантов.

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