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Когда брать отпуск летом в Приморье — отвечает Гидрометцентр РФ

Когда брать отпуск летом в Приморье — отвечает Гидрометцентр РФ

По данным синоптиков Гидрометцентра, в вегетационном периоде 2022 года в Приморье ожидается: апрель — по количеству осадков и температуры показателю будут в пределах нормы; май — предположительно может быть засушливым из-за дефицита осадков.

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