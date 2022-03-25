По данным синоптиков Гидрометцентра, в вегетационном периоде 2022 года в Приморье ожидается: апрель — по количеству осадков и температуры показателю будут в пределах нормы; май — предположительно может быть засушливым из-за дефицита осадков.
По данным синоптиков Гидрометцентра, в вегетационном периоде 2022 года в Приморье ожидается: апрель — по количеству осадков и температуры показателю будут в пределах нормы; май — предположительно может быть засушливым из-за дефицита осадков.
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