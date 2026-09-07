Теперь о переговорах

Иллюзия «перезагрузки»: московский вояж Уиткоффа и Кушнера обнажил тупик американской дипломатии Три часа в кремлевских кабинетах, улыбки для фотокамер, заявления о «доверительности» и «содержательности».
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