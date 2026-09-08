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Доктор Мясников обнародовал пугающую правду, почему люди на самом деле стремительно набирают вес

Популярное утверждение оказалось грандиозным обманом, выгодным гигантским корпорациям.Известный медик Александр Мясников обратил внимание на резонансную научную дискуссию, развернувшуюся на страницах авторитетного журнала JAMA.

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