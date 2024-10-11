«ЛизаАлерт» Крым: исчез 35-летний житель Белогорского района

В Крыму ищут 35-летнего мужчину из Белогорского районаВолонтеры крымского подразделения отряда «ЛизаАлерт» распространили в социальной сети ориентировку на молодого мужчину:«Пропал Усань Артем Викторович, 35 лет (1989 г.