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Регионы России

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Федерация футбола Франции откажется поддерживать Инфантино на выборах президента ФИФА

Федерация футбола Франции откажется поддерживать Инфантино на выборах президента ФИФА

Федерация футбола Франции (FFF) намерена отказаться от поддержки действующего президента ФИФА Джанни Инфантино на предстоящих выборах.

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